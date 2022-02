Tanti gli anziani beneficiari del progetto “Doni…amo solidale”

Si è conclusa l’iniziativa benefica, promossa dal progetto “Famiglie Solidali”, dall’Ecomuseo regionale di Malesco e dalla Protezione Civile e realizzata grazie alla collaborazione delle Proloco e Uffici turistici della Valle, dell’Unione Montana Valle Vigezzo, dai 7 comuni e dall’Istituto comprensivo Andrea Testore e dalla comunità vigezzina.

Traendo ispirazione dall’idea “Scatole di Natale”, che nel corso del 2020, ha preso piede in diverse parti d’Italia, a partire da fine novembre, sono stati raccolti doni di varia natura.

Beneficiari dei regali sono stati gli over 80, residenti in Valle Vigezzo, gli ospiti delle due RSA, Cuore Immacolato di Maria di Re e della Residenza Arcobaleno di Druogno e famiglie bisognose del territorio, raggiunte grazie all’aiuto di associazioni ed Enti. In un secondo momento, data la generosità e l’ottima risposta ottenuta, sono state realizzate altre 80 scatole, consegnate a gennaio, agli ospiti delle RSA di Domodossola e di Villadossola.

I doni sono stati impreziositi dai biglietti d’auguri, realizzati dagli studenti dell’Istituto comprensivo Andrea Testore e dalle Scuole dell’infanzia di Malesco e di Buttogno. Grazie all’aiuto di alcune volontarie sono stati confezionati e distribuiti dai vari corpi della Protezione civile di Valle e dall’AIB.

Gli organizzatori ringraziano di cuore tutti coloro che hanno creduto e preso parte al progetto; un ringraziamento speciale va soprattutto alla comunità vigezzina che ha dimostrato ancora una volta quanto possa essere generosa e solidale.

Il progetto “Famiglie solidali”, nato nel 2021, con lo scopo di sostenere persone in difficoltà, opera tutto l’anno. Chi fosse interessato ad aderire o a conoscere l’operato del gruppo, può telefonare al numero 376 0337650.