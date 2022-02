La programmazione del Cinema Corso di questa settimana

Al Cinema Corso questa settimana saranno proiettati ‘Assassinio sul Nilo’ e ‘Uncharted’ .

Per poter accedere è necessario mostrare il super Green Pass ed indossare la mascherina Ffp2 per tutto il tempo di permanenza in sala.

Assassinio sul Nilo, il film diretto e interpretato da Kenneth Branagh, è basato sull'omonimo romanzo di Agatha Christie, già portato sul grande schermo nel 1978 nel film con Peter Ustinov nei panni di Hercule Poirot.

La storia originale vede Linnet Ridgeway (Gal Gadot), bella e ricca ereditiera, che ha appena sposato il fidanzato (Armie Hammer) della sua migliore amica Jacqueline de Bellefort.

Per la loro luna di miele, gli sposi decidono di fare una crociera sul Nilo. Tra i passeggeri del battello si trova, ovviamente, il celebre detective belga Hercule Poirot. Una sera, Jacqueline fa irruzione sulla barca e spara al suo ex fidanzato, ferendola a una gamba.

Scioccata dal suo proprio gesto e in preda a un esaurimento nervoso, la donna viene sedata con una potente dose di morfina che la lascia incosciente tutta la notte. La mattina dopo viene scoperto il corpo senza vita di Linnet Ridgeway.

Se Jacqueline non può certamente essere l'autrice dell'omicidio, chi sarà il colpevole del crimine? Indagando, Hercule Poirot scoprirà presto che ciascuno dei passeggeri aveva una buona ragione per ucciderla.

Giovedì 20.30



Venerdì 20.15 – 22.30

Sabato 17.30 - 20.15 - 22.30

Domenica 17.30 – 20.30

Lunedì 20.30

Martedì 20.30

Uncharted: il film diretto da Ruben Fleischer, è un'origin story tratta dall'omonima serie di videogiochi e racconta le avventure del cacciatore di tesori Nathan Drake, interpretato da Tom Holland, discendente del celebre Sir Francis Drake. Mentre è alla ricerca del fratello maggiore Sam, il giovane incappa nella conoscenza di Victor Sullivan (Mark Wahlberg), noto come Sully, con cui Drake stringerà amicizia e che diventerà il suo mentore.

Il giovane è convinto che il fratello non sia scomparso, ma sia disperso in un posto remoto non segnato su alcuna mappa terrestre. Sarà Sully a indicargli dove potrebbe essere Sam, ovvero su un'isola deserta, dove si dice sia custodito il mitico tesoro di Ferdinando Magellano, andato perduto 500 anni fa e divenuta la fortuna più cercata del mondo. Convinti che se troveranno l'oro, troveranno anche Sam, i due si mettono in viaggio, ma non sono gli unici a cercare il leggendario tesoro. Anche Moncada (Antonio Banderas) è sulle sue tracce, convinto di essere un erede di Magellano e quindi che le ricchezze spettino a lui di diritto. Nate e Sully dovranno viaggiare lontano e lavorare d'ingegno, ma soprattutto collaborare per risolvere questo mistero perso nel tempo e trovare il tesoro, che ha un valore di 5 miliardi di dollari, e anche Sam, si spera...

Il film non approfondisce solo il rapporto tra il giovane Nathan e suo fratello maggiore Samuel, ma anche come è nata l'amicizia con il mentore. Del cast del film fanno parte anche Sophia Ali e Tati Gabriell

Giovedì 20.30



Venerdì 20.15 – 22.30

Sabato 17.30 - 20.15 - 22.30

Domenica 17.30 – 20.30

Lunedì 20.30

Martedì 20.30

Al Cinema Corso in corso Ferraris a Domodossola non è necessaria la prenotazione dei posti ma è consigliato recarsi in biglietteria almeno 15 minuti prima dell’inizio del film per non creare code ed assembramenti.