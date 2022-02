A Druogno ‘Alègar’ tra cartoline e l’evoluzione dei modi di salutare

Domenica 20 febbraio alle ore 17 presso l’Oratorio di San Giulio Biblioteca di Druogno si terrà l’incontro organizzato dal parco letterario Chiovini dal titolo ‘Alègar’.

Come è cambiato il modo di salutare i nostri cari? Lo scopriremo facendo incontrare le cartoline del Museo della Cartolina di Druogno e le cartoline più belle che hai conservato e che vorrai mostrarci durante questo incontro dedicato a come ci salutavamo un tempo e a come ci salutiamo oggi.

Parco Letterario Nino Chiovini: cell. 349-3689037 | biblioteca@casadellaresistenza.it

– FB: https://www.facebook.com/ParcoLetterarioNinoChiovini - web: www.casadellaresistenza.it/node/485

Gli incontri si svolgeranno nel rispetto delle normative Covid-19 vigenti.

