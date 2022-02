Inaugurato il restauro del grande sipario dipinto da Bernardino Bonardi. FOTO E VIDEO

Domodossola ha celebrato il ritorno agli antichi splendori del grande Sipario dipinto che fu del Teatro Galletti.

Fino agli anni Novanta il grande dipinto trovò collocazione a Palazzo San Francesco, in quella che allora era la sala del Consiglio della Comunità Montana Valle Ossola, ma con il trasferimento dell’ente nell’odierna sede il sipario fu arrotolato, impacchettato e ricoverato nei depositi comunali. Il restauro è stato incoraggiato da Antonio D’Amico, fino al 2021 direttore e conservatore dei Musei Civici di Domodossola.

“Oggi restituiamo un tassello importante della storia della nostra città – afferma il sindaco Lucio Pizzi – ; siamo nel succo dello spirito che guida la nostra città , una comunità e un'amministrazione orgogliose delle proprie tradizioni e sono determinati nel valorizzarli e nel difenderli. Ci abbiamo creduto fortemente e ci ha creduto la Fondazione Cariplo che ringraziamo fortemente e ci hanno creduto molti privati”.

Ad avviare tutto l’iter che ha portato al restauro di un’opera unica nel suo genere è stato l’ex curatore dei musei domesi Antonio D’Amico, che ha impegnato i cinque anni di permanenza nel capoluogo ossolano per seguire questo progetto.

“Sono molto emozionato – racconta Antonio D’Amico - perché quando sono arrivato a Domodossola 5 anni fa, la prima cosa che mi disse Paola Caretti quando ci conoscemmo fu proprio dell’esistenza del sipario del Teatro Galletti che giaceva nell’obblio da tantissimi anni. Quando lo abbiamo aperto era in stato di completo disfacimento. Mi sono accorto subito della qualità e della bellezza con un'unica rappresentazione di piazza Mercato, è stata un’emozione incredibile. Posso confessare che quando mi hanno mandato le foto dell’arrivo e del montaggio, ero in giro per Milano e mi sono uscite le lacrime e sono molto più contento perché so che domani daranno le chiavi della città al Togn e alla Cia davanti al sipario, per cui la città che riconquista un elemento storico davvero importante”.

“È stato un restauro molto difficile – sottolinea il curatore dei musei cittadini Federico Troletti – perché spesso non si opera sui sipari, spesso sono andati completamente distrutti e non più recuperabili. In Italia sono pochissimi i sipari di questo genere, la tecnica artistica è una tempera su questa tela poco preparata che ha dato notevoli problemi alle restauratrici”.

Troletti oltre a spiegare le caratteristiche artistiche e tecniche del restauro, che sarà oggetto di una tesi di laurea dell’Università di Bologna, spiega che anche il sistema usato per ‘appendere’ l’enorme tela è un ritrovato tecnologico costruito appositamente da una ditta di costruzioni nautiche, un'asta in carbonio con un sistema di tiranti che ne impedisce la deformazione.

Troletti fa notare anche l’unicità del sipario di Bernardino Bonardi, l’unico al mondo che illustra uno squarcio di città, tutti gli altri erano a tema operistico oppure riportavano scena risorgimentali.

Per ora la grande tela rimarrà al museo di Palazzo San Francesco e farà da fondale alle mostre che si susseguiranno, fino a quando non sarà stabilita una dimora definitiva che abbia tutti i requisiti di sicurezza necessari.

Attorno al sipario saranno nei prossimi mesi organizzati incontri di approfondimento tenuti da vari ricercatori e momenti di condivisione con la cittadinanza. Già nel prossimo fine settimana, il conservatore Federico Troletti è a disposizione dei visitatori per visite guidate al mattino e al pomeriggio di sabato 19 e domenica 20. Si veda sui social del museo per dettagli o contattare la segreteria al numero 338.502.9591 – cultura@comune.domodossola.vb.it

Da Giovedì a Domenica: 10/12 – 15/18

Il museo è a disposizione per visite guidate su richiesta per gruppi, privati e scuole.

Restauro eseguito da Splendore e Lo Russo

Per la “messa in scena” del sipario è stata progettata da Carbonway (sponsor tecnico) una apposita barra in carbonio. Si tratta di un pezzo unico, per la prima volta collaudato proprio durante l’allestimento da Domodossola.

Il restauro è stato sostenuto dal fondamentale contributo di Fondazione Cariplo con un notevole finanziamento nel 2020.

Grande successo ha avuto l’Art Bonus, una raccolta fondi tra privati che ha visto come principali sostenitori cittadini, professionisti e aziende dell’Ossola:

Alessandro Ambroso, Giovanni Luigi Caretti, Andrea Laurini, Paolo Rancati;

Allianz – Agenzia Alto Piemonte 101 Uff. di Domodossola;

Master – Soluzioni assicurative e finanziarie.

