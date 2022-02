Cambia ancora la viabilità della zona di via Rosmini a Domo, da lunedì riaprirà via Galletti

L’Amministrazione Comunale di Domodossola rende noto che a partire da lunedì 21 febbraio, per consentire il prosieguo delle attività di cantiere relative alla riqualificazione di Piazza Tibaldi, Via Canuto e Via Rosmini, la viabilità del centro cittadino subirà nuovamente delle modifiche.

In particolare, è prevista la riapertura di Via Galletti provenendo da Via Garibaldi, che sarà anche l’unica direzione consentita in quanto sarà chiusa al traffico l’intera Piazza Tibaldi, con divieto di accesso a Via Osci e Via Canuto.

La stessa via Canuto sarà accessibile, a residenti e autorizzati, unicamente provenendo da Via Montegrappa/Via Città di Lima, e solo fino all’altezza di Vicolo del Teatro.

Da mercoledì 23 febbraio, invece, ritorna il senso unico in Via Borgnis provenendo da via Città di Lima con ripristino dei parcheggi sul lato destro, e verrà istituito un senso unico in Via Rosmini, con direzione Via Gibellino e Via Calpini.

Su tutta la via Rosmini vigerà il divieto di sosta con rimozione coatta.