Cade sulla ferrata di Croveo, escursionista recuperato dall'elisoccorso

Sabato la stazione di Baceno del Soccorso Alpino è intervenuta per un escursionista che è caduto dalla ferrata di Croveo. Caduta di circa un metro che non ha procurato gravi traumi, grazie all'attrezzatura adeguata di cui era dotato.

Impossibilitato però a proseguire (il dissipatore che attutisce la caduta è monouso), ed anche per lo spavento, è stato richiesto l'intervento del Soccorso Alpino che ha inviato l'Elisoccorso per il suo recupero e le squadre a terra per riaccompagnare i compagni fino all'uscita della ferrata.