“Le Mondane”, il gruppo amico di De Gregori, ha presentato a Ornavasso il nuovo cd

Applausi a scena aperta per “Le Mondane”, il gruppo pop/folk di Borgomanero (nella foto), noto per la collaborazione con un mito della musica italiana, Francesco De Gregori, che lo scorso venerdì ha portato il suo nuovo cd, “Taddeo”, sul palco del Middle Ground di Ornavasso.

La band, vale dirlo, si è esibita per l’occasione in duo, perché il batterista è stato fermato all’ultimo dal Covid. Le Mondane, così come si apprender in rete e sui giornali specializzati, nasce in provincia di Novara nel 2014 come cover duo composto da Luca Borin, voce e chitarra, e Daniele Radaelli, chitarre, cajon, ukulele, mandolino e cori. Dopo un paio d’anni di rodaggio, numerose date e collaborazioni, sono pronti i primi brani inediti, che fanno confluire le due anime del progetto in un pop-folk dalle sfumature jazz. Anticipato dal singolo “Stella e Croce”, nel 2018 esce “I giorni della Marmotta” per l’etichetta ferrarese Alka Record Label. Dal disco vengono estratti quattro singoli, tra cui “Dublino”, brano di Francesco De Gregori e del fratello Luigi Grechi De Gregori, che avendone apprezzato la nuova versione, prende personalmente parte alle registrazioni. Il disco d’esordio viene accolto positivamente, con riscontro di pubblico e dagli addetti ai lavori, portando la band in tour con numerosi concerti.

Gli ottimi risultati spingono la band ad evolversi, così nel 2019 entra in formazione alla batteria, Manuel Mormina, e con Borin e Radaelli, cominciano a scrivere i brani del secondo album. Diverse le manifestazioni dove, la band piemontese, si è fatta notare, vincitori dello “Sghisa Music Contest” nel 2019, vincitori del bando “Insieme Per La Musica” indetto dal Cesvi, e patrocinato da Elio e le storie tese e dal Trio Medusa nel 2020. Finalisti per il Piemonte di Sanremo Rock. Il 24 settembre 2021 è uscito “Taddeo” il nuovo disco presentato l’altra settimana al Middle Ground Ornavasso.