La Virtus Villa si arrende alla Cannobiese. Colpo grosso del Fomarco a Momo FOTO

Cade il Villa, fa il colpo il Fomarco. Ai piani alti è una domenica negativa per la squadra di Massoni che aveva già raggranellato solo due pari con Oleggio e Comignago. Il ko della Virtus Villa nel confronto diretto con la Cannobiese (1-2) fa scivolare la squadra a 8 punti dal Feriolo, neo capoclassifica, pur considerando il ko del Momo battuto dal Fomarco.

‘’Siamo una squadra che crea tanto, ma concretizza poco. Una squadra che per il distacco che ha dalla vetta e per gli scontri diretti che non vinciamo, eccezion fatta per il Feriolo, ha la posizione che ci meritiamo’’ commenta Daniele Massoni al termine della partita. ‘’Va considerato che non abbiamo battuto nessuna delle ultime quattro in classifica – ammette – e questo è un segnale. Poi con la Cannobiese si poteva anche vincere o pareggiare, ma non puoi pareggiare con Oleggio e Comignago’’.

Ora cambiano gli obiettivi?

‘’Dobbiamo swhitchare in modo importante perché avevamo lavorato per un altro obiettivo che oggi non è più raggiungibile – ammette - . D’ora in avanti dobbiamo pensare di domenica in domenica e portare a casa i risultati’’.

Detto del Villa eccoci al Fomarco, una mina vagante. Capace di cadere sotto 5 reti col Feriolo, ma di rifilarne 3 al Momo. La coppia Pasin - Schirru firma una successo importante (3-1) per la truppa di Piccinini. Oltre ad aver fermato la capolista, il Fomarco rinsalda la sua posizione di classifica.

Dopo una buona serie di risultati utili l’Ornavassese si ferma col Feriolo (0-3). La neocapolista passa sulle rive del Toce confezionando la vittoria già al primo minuto con Gallieni. La doppietta di Gallizia nella ripresa ferma definitivamente le velleità degli ossolani.

Solo un pari per la Varzese. I granata non vanno oltre lo 0 a 0 con Carpignano. Dopo il successo con la Pro Ghemme, la Varzese ha rallentato la corsa e si deve gardare alle spalle perché la quart’ultima della classe (zona play out) è lì ad un punto.

Già detto della Crevolese, sconfitta in casa (2-4) ed attesa da un momento no anche per la ridotta rosa a disposizione del tecnico Chiaravallotti.