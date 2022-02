Troppi errori difensivi, la Crevolese cade in casa (2-4)

E’ una Crevolese autolesionista quella che cade in casa contro la Sanmartinese. I novaresi passano senza rubar nulla ma devono ringraziare i padroni di casa che costruiscono la vittoria grazie alla iniziative di Palfini, a volte incontenibile, ma poi confezionato errori difensivi che spianano la strada alla formazione ospite. A metterci lo zampino sulla sconfitta anche l’arbitro Pirtac della sezione di Alessandria. Che nel momento di massima pressione della Crevolese, sul 2-3 per gli ospiti, nega un calcio dir rigore commesso proprio su Palfini e poi espelle Moretti e Passaro. Il netto fallo su Palfini è in area, ma Adelin Marian Pirtac lo degrada a punizione dal limite mentre dei due cartelloni rossi quello di Moretti appare esagerato.

Ma dicevamo che la Crevolese deve fare mea culpa perché in vantaggio di un gol su fa recuperare con troppo facilità. Poi commette due errori difensivi di fila per i quali ha Sanmartinese chiude il tempo sul 3 a 2 a suo favore, nonostante la doppietta di Palfini. Secondo tempo di pressing locale ma gli episodi raccontati non giocano a favore degli ossolani che all’90’ subiscono anche la quarta rete. Per gli ospiti doppietta di Lunazzi, pi Roggia e Berseggio. Direzione arbitrale discreta sino al 65’, poi Pirtac va nel pallone e danneggia la Crevolese.