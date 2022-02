Tornano accessibili le biblioteche pubbliche del Ticino

La direzione delle Biblioteche pubbliche cantonali comunica l'accesso agli edifici è nuovamente consentito senza certificato Covid e di regola senza mascherina.

Rimangono in vigore le prescrizioni riguardanti la distanza minima di 1,5 metri tra le persone. In caso di assenza di barriere di separazione o di contatti a distanza inferiore, viene mantenuto l’obbligo dell’uso della mascherina. Ciò vale per le postazioni di lettura e per le attività culturali.

Agli utenti è consigliata la prenotazione dei materiali direttamente nel catalogo online del Sistema bibliotecario ticinese; all’utenza vulnerabile viene garantita la possibilità di beneficiare del prestito su appuntamento.

La sede di Mendrisio garantisce i suoi servizi nell’ambito delle condizioni definite per l’accesso al Centro culturale della Filanda.