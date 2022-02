Trent’anni fa in Ossola si sciava a “bassa” quota

Guardando la situazione neve attuale e soprattutto le condizioni delle piste da sci viene da domandarsi quale sarà il futuro di questo sport a quote medio basse.

Trent’anni fa in Ossola si sciava anche a Macugnaga, Piani Alti di Rosareccio, Bannio, alpe Provaccio, uno skilift era stato installato anche a Vanzone in località Molgatta di Valeggio. In provincia di Verbania si sciava anche all’Alpe Camasca (Quarna Sotto); Goglio di Baceno; Malesco; Piancavallo di Oggebbio; Alpe Cortevecchio (Ornavasso); Premia; Viceno di Crodo e, d’estate, a Formazza sul Ghiacciaio Siedel e a Macugnaga (Talliboden).