Ventilazione meccanica nelle scuole: la nuova frontiera della prevenzione

Regione e Anci pensano a un "modello Marche" per assicurare la ventilazione meccanica e quindi un maggiore sicurezza nelle scuole del Piemonte già a partire dal prossimo anno scolastico.

Un tema del quale si è dibattuto nel corso di un webinar organizzato da Anci Piemonte dedicato alla scuola.

«L’incontro - spiega in una nota l'assessore regionale all'Istruzione, Elena Chiorino - ha voluto fornire gli elementi necessari sul tema della ventilazione meccanica in classe, progetto sui cui stiamo ragionando concretamente come Regione Piemonte, anche e soprattutto in relazione all’esempio della Regione Marche. L’esperienza negativa della pandemia, in termini di restrizioni e sacrifici, deve essere da stimolo per tutti noi per lavorare in sinergia e avviare un percorso condiviso proprio con gli amministratori per identificare la migliore soluzione finalizzata a garantire una scuola in presenza e in sicurezza per i nostri figli. Ritengo sia importante valutare l’installazione di un sistema di purificazione/ventilazione meccanica dell’aria in classe visti gli studi e gli strumenti che oggi la tecnologia mette a disposizione. La nostra idea è, al termine di tutte le valutazioni del caso, avviare dei bandi che coinvolgano nella progettualità le scuole del Piemonte sempre nell’ottica di lavorare in presenza e in un ambiente sano».

Per realizzare il progetto, pensato inizialmente per le scuole materne e elementari, si pensa alla pubblicazione di bandi concordati con i sindaci che possono così evidenziare le particolari esigenze delle singole scuole, dal momento che i sistemi di ventilazione meccanica possono, in alcuni casi, richiedere anche interventi strutturali.