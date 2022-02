Sono già 900 le preadesioni per la somministrazione di Novavax in Piemonte

Oggi sul portale www.IlPiemontetivaccina.it sono iniziate le preadesioni per il vaccino Novavax: 900 finora le persone che hanno manifestato la volontà di riceverlo e alle quali nei prossimi giorni, non appena sarà nota la data di arrivo del vaccino in Italia e in Piemonte, verrà subito inviato l’sms con l’appuntamento per la somministrazione.