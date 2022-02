Il domese Oliva sulla panchina del Verbania

Alessandro Oliva torna sulla panchina del Verbania. Con la sconfitta a Biella è saltata la panchina di Luca Porcu e la società verbanese ha puntato sull’ossolano che avrà il compito non facile di portare la squadra alla salvezza. In Eccellenza, infatti, i biancocerchiati sono terzultimi in classifica con 20 punti.

‘’E’ arrivata questa opportunità e l’ho presa al volo anche perché avevo un periodo di pausa nei miei impegni con i corsi’’ afferma Oliva. ‘’A Verbania mi ero già trovato bene e mi è sembrato giusto accettare e cercherà di dare il mio contributo – afferma - . L’impresa non è facile. C’è il tempo per lavorare c’è e vedo che c'è anche l’impegno di tutti per cercare di recuperare’’

Oliva tornerà in panchina domenica per la sfida interna con La Pianese.