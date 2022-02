Piccinini: ''Col Momo ho visto il miglior Fomarco''

‘’Una bella partita, forse la migliore da quando io sono al Fomarco. Fisica ma anche tecnica e di buoni contenuti’’. Tiziano Piccinini, allenatore del Fomarco, è soddisfatto della vittoria in casa dell’ex capolista che con gli ossolani ha incassato il suo primo ko in casa, la terza sconfitta dell'annata.

''Il Momo, avendo visto la nostra sconfitta in casa con il Feriolo, pensava fossimo in disarmo - dice Piccinini - . Ma col Feriolo, pur avendo avuto una giornata storta del nostro portiere, che comunque ritengo tra i migliori della categoria, avevamo fatto bene, passando anche in vantaggio. A 10 minuti dalla fine stavano 3 a 2 per loro, poi abbiamo commesso degli errori. Ricordo che il Feriolo, da quando è arrivato Pissardo in panchina, ha solo vinto’’.

‘’Noi, eccezion fatta col Feriolo, nelle ultime 9 partite non avevamo mai perso – sottolinea l’allenatore - . E col Momo ho visto quella voglia di rifarci: i ragazzi erano concentrati, tutti hanno giocato una partita superba e il portiere ha tatto una partita strepitosa. Così giocando un po’ più coperti abbiamo chiuso gli spazi a loro ed abbiamo sempre avuto il dominio del gioco. Una partita strepitosa, di quella che se ne fanno poche in un anno. Non abbiamo rubato nulla e loro non se lo aspettavano questa nostra bella prestazione che li ha anche innervositi in modo eccessivo’’.

Piccinini però non dimentica quale sia l’obiettivo del Fomarco che è la salvezza: ‘’Abbiamo una rosa giovane, con undici fuori quota e quindi stiamo coi piedi per terra’’.