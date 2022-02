Un nuovo magazzino centrale per le biblioteche del Vco

Dal mese di marzo il Sistema Bibliotecario del Verbano Cusio Ossola, coordinato dalla biblioteca comunale ‘Ceretti’ di Verbania, darà avvio ad un nuovo progetto.

Grazie a contributi ricevuti dal Ministero della Cultura e dalla Regione Piemonte per oltre 20.000 euro, sarà allestito il magazzino centrale di Sistema: un nuovo servizio che permetterà a breve di aumentare l’efficienza delle biblioteche del Verbano Cusio Ossola e di offrire servizi migliori ai cittadini.

Nei locali della biblioteca di Verbania sarà preparato un nuovo spazio, arredato con scaffali compattabili su binari, dove saranno raccolti libri provenienti da tutte le biblioteche della provincia, scelti fra quelli richiesti meno spesso da parte del pupubblico.

Personale specializzato effettuerà poi delle operazioni di revisione complessiva di questo patrimonio, riducendo il numero di volumi doppi e garantendo che il patrimonio di libri sia adeguato e aggiornato per le esigenze del pubblico.

“L’impegno degli scorsi mesi, diretto alla ricerca di risorse da destinare a questo ambizioso obiettivo, ha dato i suoi frutti. Il processo di modernizzazione e innovazione dei servizi bibliotecari – commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Verbania Riccardo Brezza - si concretizza con questo intervento permettendo a tutto il sistema provinciale di fare un salto di qualità a beneficio dei lettori e delle lettrici di tutto il territorio”

Il progetto prevede che il numero di volumi riuniti nel magazzino centrale aumenti progressivamente, fino a raggiungere una quantità di circa 20.000 libri. Questa raccolta, che sarà il frutto di una integrazione ragionata di libri di tutta la provincia, sarà poi capace di far arrivare i libri richiesti dai lettori in qualunque biblioteca in tempi molto brevi (7 giorni al massimo) e senza costi per i lettori.

Il progetto di magazzino centrale diventa dunque un altro elemento che si aggiunge a quello che è stato fatto finora (catalogo e iscrizione unica per tutte le biblioteche, servizi web, ebook e altri contenuti digitali e molto altro) per una integrazione sempre più completa dei servizi al pubblico.