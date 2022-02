Giornata delle memoria, a Domodossola convegno per gli insegnanti del Vco

Proseguono gli appuntamenti della rassegna “Frammenti di memoria”, organizzata dall’Istituto Storico della Resistenza “Piero Fornara” con la collaborazione della Città di Verbania e della Città di Domodossola, il Museo della Resistenza “Alfredo Di Dio” di Ornavasso, la Casa della Resistenza di Fondotoce, la Biblioteca Civica “P. Ceretti” di Verbania, dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Verbania, della Società Filosofica Italiana sezione di Verbania, nell’ambito delle celebrazioni del “Giorno della Memoria”.

Il 25 febbraio 2022 alle ore 14 nella sala stampa del Collegio Rosmini di Domodossola, avrà luogo il convegno “Frammenti di storia e di memoria” per gli insegnanti delle scuole del VCO.

Ricordiamo che la mostra “17 novembre 1938: Lo stato italiano emana le leggi razziali” curata da Franco Debenedetti Teglio, un “Hidden Child”, un bambino nascosto sopravvissuto alla persecuzione ebraica all’indomani della promulgazione delle leggi razziali, dopo la tappa verbanese, è esposta dal 19 febbraio 2022 al 5 marzo 2022, presso il Collegio. Il 25 febbraio è prevista la testimonianza del curatore nel pomeriggio seguirà il convegno sulle leggi razziali.

Per la rassegna “Frammenti di Memoria” proseguono anche gli appuntamenti cinematografici curati dalla Società Filosofica del Vco. Il 23 febbraio 2022 alle ore 19:00 presso la Biblioteca Civica “P. Ceretti” di Verbania, sarà proiettato il film The Eichmann Show- Il processo del secolo (2015), del regista Paul Andrew Williams. Il 9 marzo ore 19 'Le Rose di Ravensbruck' (2006), del regista Ambra Laurenzi. Il convegno e il percorso cinematografico, per i richiedenti, può valere come proposta di aggiornamento.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere una mail a: info@isrn.it oppure a verbania@bibliotechevco.it.