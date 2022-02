Spaccio di droga in Ticino, fermati due giovani: uno è italiano

Droga in Canton Ticino, due giovani nei guai: uno di loro è italiano. Nell'ambito di un'inchiesta svolta in collaborazione tra polizia Cantonale e i Servizi antidroga della Polizia Città di Bellinzona sono stati posti in detenzione preventiva un 22enne cittadino svizzero e un 21enne cittadino italiano, entrambi domiciliati nel Bellinzonese.

Il fermo del 22enne è scattato il 5 febbraio dopo che, durante un controllo mirato in una struttura alberghiera, il giovane era stato sorpreso a gettare da una finestra della camera in cui aveva preso alloggio un sacchetto contenente circa 100 grammi di cocaina. Nei giorni successivi, gli accertamenti hanno quindi permesso di risalire all'identità del 21enne. Entrambi sono sospettati di essere coinvolti in un importante traffico di sostanze stupefacenti. Le contestuali perquisizioni hanno portato anche al sequestro di diverse migliaia di franchi in contanti.

Le ipotesi di reato sono di infrazione aggravata, subordinatamente semplice, e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Simone Barca.