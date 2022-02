Uffici postali online: ecco i servizi più richiesti dagli utenti

I liberi professionisti e tutte le società iscritte al Registro delle Imprese sono stati obbligati dalle disposizioni normative vigenti a munirsi della posta elettronica certificata e della firma digitale per lo svolgimento della propria attività lavorativa. Peraltro, anche le persone fisiche sono state costrette a ricorrere sia a tali strumenti sia allo Spid per comunicare con la Pubblica Amministrazione e per accedere ai loro servizi online.

Per tutti questi motivi, la Pec, la firma digitale e lo Spid sono attualmente gli strumenti più richiesti dagli utenti degli Uffici postali online, visto che sono divenuti indispensabili sia per l’esercizio di un’attività professionale sia per l’accesso ai servizi pubblici digitali.

Perché e come attivare la posta elettronica certificata?

Con la PEC, acronimo di Posta Elettronica Certificata, si possono, innanzitutto, risparmiare i soldi della raccomandata AR con ricevuta di ritorno in quanto e, a dispetto della mail ordinaria, è opponibile a terzi per il suo valore legale grazie alla ricevuta di avvenuta consegna e accettazione. Inoltre, come è stato accennato precedentemente, è divenuta obbligatoria per talune categorie lavorative e per i singoli cittadini che intendono sia partecipare a concorsi pubblici sia chiedere delucidazioni o informazioni alla Pubblica Amministrazione.

È possibile richiedere ed ottenere la posta certificata sul sito letterasenzabusta.com, ufficio postale online che offre un servizio sicuro, professionale ed economico. Infatti, non è richiesto alcun costo né di attivazione né di abbonamento, in quanto è previsto il pagamento di una piccola quota solamente al momento dell’invio della PEC, mentre è possibile ricevere la posta in entrata gratuitamente. In conclusione, chi è interessato può avere la posta elettronica certificata a seguito del contratto di attivazione che si sottoscrive per mezzo della loro firma digitale gratuita.

La firma digitale: la funzionalità, le diverse tipologie e la sua attivazione

In virtù di quanto detto sino ad ora, oggi giorno è importante essere in grado di firmare digitalmente i documenti, soprattutto, per i rappresentanti legali o i titolari di attività imprenditoriali. La firma digitale, avendo la stessa validità giuridica di quella autografa, assicura al destinatario del documento sottoscritto la sua autenticità.

Inoltre, è bene precisare che chi può firmare digitalmente, ha la possibilità di servirsene in diversi contesti, dalla domanda di partecipazione ai concorsi pubblici alla presentazione della domanda alle aste telematiche.

Presso gli uffici postali online l’utente può richiedere la firma digitale gratuitamente potendo accedere al sistema tramite Spid o video di identificazione online che può essere standard o urgente in base alle sue necessità. Oltretutto, il cliente ha a sua disposizione le firme CAdES, PAdES e XAdES, pur non essendo costretto ad installare alcun programma specifico. La caratteristica principale della firma PAdES risiede nel fatto che, a differenza delle altre, può essere letta da chiunque, anche da quelli sprovvisti di firma digitale dato che il documento rimane in formato PDF.

Infine, anche in questo gli uffici postali online permettono a chi richiede la firma digitale di pagare solo al momento in cui usufruisce del servizio in quanto non è previsto nessun abbonamento.

Spid: come si attiva presso l’ufficio postale online?

Per Spid s’intende Sistema Pubblico di Identità Digitale il quale consente sia alle imprese che ai cittadini privati di accedere a tutti i servizi online garantiti dalla Pubblica Amministrazione, dal Comune all’Inps, come anche l’Agenzia delle Entrate o l’Inail.

Per richiederlo all’ufficio postale online, l’utente deve avere la firma digitale per sottoscrivere il contratto di attivazione e deve avere con sé alcuni documenti, tra cui codice fiscale, numero di cellulare idoneo a ricevere sms, carta d’identità o passaporto non scaduti e posta elettronica ordinaria.