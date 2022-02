Un sessantenne domese è stato rinviato a giudizio per stalking commesso a danno di una donna più giovane di lui. In Tribunale a Verbania si è svolta l’udienza preliminare nel corso della quale il pubblico ministero Gianluca Periani ha chiesto il rinvio a giudizio per l'imputato, richiesta che è stata accolta. L'udienza è fissata per il 18 maggio.