Non tutti si dotano di estintore semplicemente perché hanno il desiderio di incrementare la sicurezza di un ambiente, molti scelgono di farlo perché sono obbligati dalla normativa estintore in vigore sul territorio italiano.

Infatti, esistono delle categorie di persone e di edifici che hanno una imposizione in tal senso. Ad esempio pensiamo alle scuole, ai cinema, ai ristoranti o tutti quei luoghi pubblici dove ogni giorno passeggiano migliaia tra professionisti e clienti.

È importante che, dal momento che esiste un rischio di incendio anche più elevato del solito, ci siano degli estintori almeno a 30 m, in ogni piano dell’edificio, accessibili e visibili e anche segnalati in modo da utilizzarli per cercare di spegnere le fiamme causate da un incendio incipiente. Gli estintori sono dei prodotti in acciaio inox per la maggior parte che contengono un agente estinguente in grado di intervenire su determinati tipi di incendi a seconda delle caratteristiche specifiche del combustibile e del comburente. Gli incendi vengono classificati in base a delle classi specifiche, ci sono quelli che sorgono a causa della combustione di materiali solidi, così come quelli che vengono originati, ad esempio, da oli vegetali e animali e via dicendo. Riuscire a capire quali sono i fenomeni di rischio di un ambiente porta conseguenzialmente a individuare l’estintore giusto da acquistare oppure da noleggiare, a seconda della formula che preferiamo. Certo il noleggio sembra più conveniente dal momento che non solo è utile quando dobbiamo avere un estintore per un evento che dura pochi giorni, ma anche perché persino se dobbiamo tenerlo sei mesi o un anno abbiamo il vantaggio di non dover occuparsi direttamente della sua manutenzione e non spendere soldi in più per questo.

Qualche altra informazione sulla dotazione di estintori che e necessario avere per legge

Una volta capito qual è il rischio effettivo di incendio all’interno di un ambiente, sia per la possibilità di propagazione delle fiamme, sia per il tipo di mantelli e di dinamiche che si possono scatenare, è importante richiedere ad una ditta specializzata una installazione di questi prodotti. Il posizionamento dell’estintore è molto importante, la maggior parte delle volte in un ambiente pubblico viene segnalato con dei cartelli, ma comunque dovrebbe essere sempre situato vicino alla fonte di pericolo come ad esempio un locale caldaie o è un quadro elettrico. Deve essere trovato facilmente, di facile accesso e di facile utilizzo perché l’estintore serve ad andare a spegnere una fiamma incipiente, ovvero un principio di incendio.

Se l’incendio si propaga è difficile con estintore possa estinguono, al massimo terrà sotto controllo le fiamme fino all’arrivo dei vigili del fuoco. Anche la capacità di contenere l’agente estinguente è diversa a seconda delle dimensioni e della portata dell’estintore. Se la ditta che ci fornisce dei settori e ne fa la manutenzione si occupa anche di vendere altri prodotti utili per prevenire gli incendi si può pensare anche di andare ad istallare dei rilevatori di fumo o derivatori di fiamme che sono utili per mandare segnali acustici capace di far scappare le persone e far intervenire chi deve spegnere le fiamme.