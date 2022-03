Ti stai chiedendo perché vale la pena, per chi desidera avviare una carriera cinematografica di successo, frequentare una scuola attori. Le risposte sono davvero tantissime. Alcune di queste si adatteranno meglio alla tua situazione rispetto ad altre. Infatti, non è detto che tu sia sicuro di diventare una celebrità, eppure non è solo questa la ragione per prendere lezioni di recitazione nella migliore accademia di Roma. Anche chi non desidera arrivare alle soglie di Hollywood e prendere una statuetta Oscar può desiderare di recitare e ottenere tutti quanti i benefici che possono derivare da questa stupenda attività. La lezione di recitazione richiede a tutti di ascoltare, imparare e interagire tra loro per comunicare in modo efficace. Queste classi richiedono che ci prendiamo del tempo per elaborare e comprendere la situazione prima di reagire. Sul palco, gli attori devono essere attenti e reattivi agli spunti e al dialogo. Prima di consegnare la tua linea, devi ascoltare quella prima della tua. Se il tuo co-attore dimentica le sue battute e improvvisa, devi anche essere pronto a cambiare il tuo dialogo o a consegnarlo in un modo che si adatti al contesto. Il corso di recitazione ti preparerà per situazioni di vita reale in cui le cose si muovono più velocemente ed è necessaria una comunicazione efficace per il successo. L'ascolto è un primo passo essenziale per questo e sei obbligato a fare uno sforzo extra durante la tua lezione E non ti conviene distrarti perché poi potresti pentirti

La recitazione è un'attività molto particolare che appiattisce tutte quante le differenze e grazie a questa tutte le persone possono sentirsi vicine le une alle altre

Quando segui un corso di recitazione, puoi aspettarti di incontrare diversi tipi di persone con background e ideologie diverse. Prendi l'esempio dei corsi di recitazione famosi per riunire persone di diverse religioni, razze, culture ed etnie per esibirsi e imparare l'arte della recitazione. Puoi anche aspettarti di diventare abbastanza vicino e affezionato a queste persone poiché lavorerai al loro fianco per migliorare la tua comunicazione, sicurezza e capacità espressive. Puoi immaginare che lavorare per migliorare queste cose sia una lotta personale e condividere questo viaggio con altre persone ti consentirà di liberarti dal tuo guscio e di creare molte connessioni emotive con altre persone. Avrai anche l'opportunità di fare e dire cose che non sarebbero mai appropriate in uno spazio pubblico. Quando una persona impara a recitare come un vero professionista, egli acquisisce una capacità molto particolare, ossia l'empatia.

Non fare l'errore di sottovalutare l'empatia perché è vero che conta molto la tecnica, la conoscenza e la preparazione ,ma anche l'aspetto emotivo ha una sua grande rilevanza in un lavoro che è molto creativo.

Quindi in una scuola per attori avendo la fortuna di incontrare professionisti e formatori molto preparati potrai sviluppare costruire tutte le Skills di cui già Madre Natura ti ha fatto dono ma dovrei metterci del tuo nel senso di costanza, passione, partecipazione voglia di mettersi in gioco e di uscire dalla propria comfort zone