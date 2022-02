Esordio della Cestistica nella poule promozione contro la Next Biella

Si comincia per sognare la serie C Silver. Questa sera alle 21:15 al PalaRaccagni la Cestistica Domodossola esordisce nella poule promozione sfidando la dominatrice di uno dei quattro gironi di serie D in Piemonte, la Next Biella. Granata che ritrovano quanto meno Maglio e Baldini, mentre sarà ancora ai box Carusi, che ha ripreso ad allenarsi ma non ha minuti nelle gambe.

"Già esserci, visto tutto quello che abbiamo dovuto superare in questa stagione -sottolinea alla vigilia il presidente Nicola Guerra- è per noi un successo. Si parte da zero, perché alla fine la Fip ha deciso che non si portassero dietro i punti degli scontri diretti nella prima fase: una soluzione logica, anche perché questo era il regolamento ad inizio stagione. Affrontiamo subito la squadra più forte, almeno sulla carta: dovremo essere perfetti, attenti in difesa e veloci in attacco, cercando di coinvolgere tutti. Torna la capienza al 60% e ci aspettiamo che il pubblico sia un fattore: i ragazzi meritano davvero un grande sostegno per quanto hanno saputo fare fino ad oggi. Non abbiamo pressioni, giochiamo per divertirci e ovviamente confidiamo di poter arrivare il più in alto possibile” conclude Guerra. La prima della poule a quattro che comprende oltre a Biella Settimo e Montalto Dora sale direttamente, la seconda e la terza spareggiano in una ulteriore fase.