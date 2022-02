La Cestistica sconfitta al Palaraccagni da Biella nella prima giornata della poule promozione

Super avvio di Frank: 7 punti suoi nell’11/7 di Domo al 4’. Bene anche Maestrone in attacco e difesa, ma Biella con Murta e Loro risponde colpo su colpo e sorpassa sul 15-16. A fine primo quarto rossoblu avanti 15-18. Prova a scappare Biella nel secondo periodo, con Loro che regala ai suoi il più 8 prima del piazzato di Baldini che pone fine al digiuno granata.

La Cestistica è in partita e al 20’ è sotto di 4, 30-34, ma deve fare i conti con l’infortunio a Maglio. Traumatico avvio di secondo tempo per Domo, che subisce le triple di Loro e il contropiede di Murta per il più 9 ospite, 32-41. Cresce ancora il vantaggio laniero: Domo è anche senza Cerutti e scivola a meno 14.

Partita decisa anche perché le energie granata sono finite: 42-59 all’ultimo riposo.Ultimo quarto in cui Marchi inserisce tutti i suoi giovani, anche perché il match è in archivio da tempo. La dea bendata però tira un altro brutto scherzo a Domo, con De Tomasi che a 4’ dalla fine accusa un problema muscolare. Il tabellone al 40’ dice 52-73