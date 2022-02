In Prima è derby tra Fomarco e Ornavassese

Spicca Fomarco-Ornavassese nella giornata di Prima Categoria. Derby ghiotto anche per il buon momento delle due squadre. Perché il Fomarco arriva dal successo in casa del Momo e l’Ornavassese, nonostante il ko col Feriolo, ha alle spalle una buona serie di risultati positivi. In panchina delle due formazioni due vecchia ‘volpi’ dei campionati dilettanti. Tiziano Piccinini e Adolfo Fusè. Partita da tripla in schedina.

La Virtus Villa, che ultimamente sta un po’ zoppicando come risultati, va ad Agrano, contro una squadra in lotta salvezza. Massoni ci ha spiegato che ormai la vetta è quasi irraggiungibile e che occorre fare punti senza fare programmi, di domenica in domenica. Per due partite poi mancherà Mattia Moggio, squalificato.

La Varzese va a Oleggio, contro l’ultima della classe. Anche la formazione granata ha sete di punti dopo le ultime partite senza vittoria. Certo Lipari vorrà fare punti in terra novarese per riequilibrare la classifica.

La Crevolese giocherà a Feriolo, contro l’attuale capoclassifica. La sconfitta di domenica contro la Sanmartinese è stata frutto di disattenzioni in difesa, ma Chiaravallotti deve fare in conti con una carenza di giocatori. Giò domenica la panchina era ridotta ma in questo turno sconteranno la squalifica di un turno Passaro, Piffero e Moretti.

Classifica: Feriolo 34, Momo 33; Cannobiese 30; Virtus Villa, Crevolese 26; Sanmartinese 25; Borgolavezzaro 23; Fomarco 20; Varzese, Ornavassese, Trecate 19; Agrano 18, Pro Ghemme 17; Comignago 16; Carpignano 15; Oleggio Castello 10.