Vogogna contro la capolista, Juventus Domo in casa con l'Omegna

E riecco il Città di Cossato. Dopo aver battuto domenica scorsa la Juventus Domo, la squadra di Forzatti sale in Ossola per affrontare un Vogogna che sta dando segnali di vitalità. La squadra di Castelnuovo è reduce da una bella ma sfortunata prova a Briga (1-0 incassato a 5’ dalla fine) e dalla vittoria a Sizzano. Tre punti che hanno permesso all’undici bianco verde di lasciare l’ultimo posto in classifica. ‘’Il pronostico ci vede con poche speranze contro la capolista Cossato ma cercheremo di fare il nostro massimo nonostante la rosa risicata con cui Castelnuovo deve lavorare’’ ammette Fabrizio Francina, direttore sportivo del Vogogna.

Partita non facile per la Juventus Domo. Pratini ha recuperato molti infortunati ma al’Curotti’ sale l’Omegna, che sta facendo un ottimo campionato. I granata hanno perso a Cossato dove però non hanno per nulla sfigurato e trattandosi di un quasi derby dai 90’ minuti può uscire di tutto.

Va a Bianzè il Piedimulera. I gialloblu hanno collezionato tre punti nelle due partite interne: successo sull’Arona e sconfitta col Dormelletto dell’ex Poma.

La classifica: Cossato 36; Briga 33; Omegna, Dormelletto 29; Bellinzago 28; Arona 27; Bianzè 25, Sparta 24; Piedimulera 23; Vigliano 21; Chiavazzese 17; Juventus Domo 16; Valduggia 14, Sizzano 13; Vogogna 12; Santhià 11.