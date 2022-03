Annamaria Zurbriggen eletta presidente dell’associazione Alte Lindebaum Gemeinde

Si è svolta, presso la Kongresshaus, l’Assemblea dell’associazione Alte Lindebaum Gemeinde - Comunità del Vecchio Tiglio di Macugnaga.

L’Associazione, nata negli anni ’70 su impulso di alcuni walser di Macugnaga, con il sostegno dello storico Luigi Zanzi, si è inizialmente occupata della tutela e della promozione della cultura Walser attraverso il restauro di alcuni monumenti dell’epoca della colonizzazione walser (in particolare chiese e forni comunitari), riportando così alla luce, nella Comunità, quel bagaglio culturale che si era perso negli anni.



In seguito, l’Alte Lindebaum Gemeinde ha curato l’organizzazione di convegni ed eventi culturali, col prezioso aiuto dello storico delle Alpi Enrico Rizzi, sul tema della montagna e delle sue genti, in seno alla Fiera di San Bernardo, importante manifestazione giunta alla sua XXXIVª edizione, che ogni anno si tiene a Macugnaga, il primo fine settimana di luglio.

Nel 1989, anno in cui viene costituito il Comitato della Comunità Walser di Macugnaga, l’associazione entra a far parte dello stesso insieme al Museo Antica Casa Walser di Borca (Museo Alts Walserhüüs van zer Burfuggu) e un rappresentante del Comune. Da allora tali realtà collaborano in sinergia alla salvaguardia della cultura walser che ancora oggi funge da paradigma della vita nelle Terre Alte. Molti sono i progetti in fase di realizzazione, tra i quali la candidatura della cultura walser come patrimonio culturale immateriale nel Registro delle Buone pratiche di salvaguardia dell’Unesco.

La presidente uscente Maria Roberta Schranz ha relazionato all’assemblea sulle molteplici attività svolte nell’ultimo triennio, ponendo in evidenza l’ingente lavoro impiegato per la realizzazione e la pubblicazione del volume “Il Costume Walser di Macugnaga” AA.VV. sulla storia degli abiti femminili nella tradizione walser.

Questo il nuovo Consiglio direttivo: presidente Annamaria Zurbriggen (appassionata e attenta conoscitrice della lingua Titsch) vicepresidente Barbara Zanzi, tesoriere Barbara Corsi, consiglieri: Giuseppe Corsi, Emanuela Burgener, Mariarita Pella e Maria Roberta Schranz.