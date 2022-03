La Vigezzo in lutto per la scomparsa del “Pace”

E’ andato avanti il “Pace”. Folsogno e la Valle Vigezzo sono in lutto per la scomparsa Pacifico Acchini, 87 anni (nella foto del Gruppo Alpini di Re). Figura molto popolare, il Pace aveva a lungo gestito l’omonima trattoria di Folsogno dopo qualche anno passato da giovane come frontaliere in Svizzera dove aveva lavorato come elettricista e radiotecnico.

Classe 1934, legatissimo agli Alpini, il Pace era davvero un bel personaggio, persona sagace e di compagnia. Gran lavoratore, aveva portato il suo bar ristorante a diventare un luogo molto apprezzato e frequentato.

I funerali avranno luogo domani, martedì 1 marzo alle 14.30 nel Santuario di Re, dove stasera alle 20.30 sarà recitato il Santo Rosario. Pacifino Acchini lascia la moglie Delfina, la figlia Carla con il marito Gianluigi Bonzani (e i figli Fulvio e Cristian).