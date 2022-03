Sport invernali: dallo sci allo snowboard, come praticarli al meglio

Per praticare uno sport invernale non bastano la passione e l'esercizio, ma occorre anche affidarsi all'attrezzatura adatta per essere liberi nei movimenti e ottenere le migliori performance. Dagli sci adatti al tessuto tecnico per preservare il calore e scongiurare l'umidità, ogni elemento ha la sua importanza e va scelto con cura. A tale scopo, molti utenti si affidano agli e-commerce specializzati più forniti, che oltre a una vasta gamma di scelta offrono anche guide all'acquisto esaustive per orientare il cliente. Una delle realtà di riferimento nel settore è Botteroski, sul cui portale www.botteroski.com mette a disposizione un’ampia selezione delle migliori attrezzature per praticare sport invernali.

Lo sci: quale attrezzatura acquistare

Gli sci possono avere lunghezze diverse a seconda del loro utilizzo ma, in linea generale, per ottenere i risultati migliori occorre regolarsi sulla propria altezza e sulla propria corporatura. In linea di massima, gli sci dovrebbero coprire lo spazio che va dal mento a terra, ma si può anche optare per modelli più lunghi a seconda del tipo di discesa che si vuole affrontare: assieme alla curvatura, la lunghezza maggiore di un paio di sci consente di affrontare discese impegnative, mentre al contrario uno sci corto performa meglio sulle curve.

I materiali degli sci migliori hanno ovviamente il miglior legno di base e inserti elastici e robusti al contempo quali la fibra di vetro, il carbonio o il tecnologico e innovativo Titanal, che è una lega comprensiva di alluminio e zinco. Il tipo di neve che si affronta può far orientare l'utente su uno sci Powder, ovvero adatto a quella farinosa e fresca o a uno Big-Mountain, per la neve compatta. In generale, gli All-Mountain sono quelli più versatili in ogni occasione.

L'attrezzatura da sci comprende, ovviamente, il casco di sicurezza che nei vari modelli avvolge solo la parte alta del capo oppure tutta la testa fino alla mascella e, ovviamente, gli occhiali per proteggersi dai raggi UV.

Dagli sci, agli scarponi fino alle ciaspole: tutto l’occorrente per fare alpinismo

Gli sci da alpinismo sono similari a quelli da discesa ma hanno la peculiarità di poter essere indossati anche per camminare su ogni tipo di neve prima della discesa. Ovviamente, che si tratti di sci di fondo o di alpinismo, grande importanza è rivestita dagli scarponi, che possono essere acquistati comodamente online seguendo le guide alle taglie. Molti scarponi si presentano più rigidi e sono adeguati a professionisti che abbiano già preso confidenza con la montagna, mentre altri più elastici vanno bene per i neofiti che debbano abituarsi agli sci.

Per l'alpinismo può anche essere una buona idea munirsi di ciaspole, o racchette da neve, al fine di camminare meglio senza affondare, specie sulla neve fresca, laddove si desideri scoprire nuovi sentieri o arrivare a una pista in particolare. Naturalmente, i bastoni da neve telescopici non possono mancare.

Lo snowboard: quale tavola scegliere

La tavola da snowboard è disponibile in diversi modelli, un po' come accade per gli sci: anche in questo caso vi è l'All-Mountain per ogni tipo di esigenza o il Freestyle, più corta e adatta alle performance complicate. Esistono anche gli Splitboard, che si dividono in due per affrontare una salita camminando come su racchette da neve e poi tornano a essere un unico elemento atto a scivolare.

A livello di abbigliamento, in ogni sport montano è bene prevedere diversi strati che isolino dal freddo e dall'umidità, ad esempio grazie ai già citati materiali tecnici. Nel caso dello snowboard si può completare l'outfit anche con un gilet in memory foam per proteggersi da eventuali cadute senza rinunciare al comfort.