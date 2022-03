Il commiato social della Pro loco di Macugnaga all'ufficio IAT

Passaggio di consegne all'Informazione e Accoglienza Turistica di Macugnaga. Dall’8 marzo la Proloco non sarà più incaricata della gestione dell’ufficio IAT.

La Proloco ha salutato e ringraziato quanti si sono avvalsi del servizio IAT: “Vi ringraziamo per il tempo che ci è stato concesso, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, durante il quale abbiamo cercato di svolgere un esaustivo e cortese lavoro di front office in ufficio e di essere altresì un buon punto di appoggio per il cittadino. Ci siamo riusciti?

Vi ringraziamo perché con l'aiuto e l’appoggio di voi tutti siamo riusciti a rinnovare l'ufficio, rendendolo moderno e funzionale. Inoltre, grazie al contributo di molti operatori, abbiamo anche trovato le risorse per installare un totem che garantisca un servizio di informazione anche fuori dall'orario di apertura, collegato al sito e all’app ufficiali di Macugnaga, da noi sempre aggiornati e ai quali abbiamo dato un volto nuovo e più moderno che speriamo vi sia piaciuto!

Restiamo comunque sempre presenti per organizzare gli eventi, per collaborare con le varie associazioni e per garantire un futuro a questo nostro piccolo paesino, fatto dai macugnaghesi, che meglio di tutti conoscono la storia e le necessità del nostro complesso territorio, e fatto dai nostri amati turisti senza i quali il paese non funzionerebbe allo stesso modo.

Per rispondere ad alcuni dubbi che ci sono stati posti, il nostro sito, l'app e le pagine Social rimarranno sempre attivi e verranno costantemente curati, ascoltando i consigli dei vari attori turistici di Macugnaga e della Valle Anzasca tutta.

Vi possiamo inoltre anticipare che abbiamo in serbo un sacco di novità piccole e grandi per cui vi garantiamo una promozione turistica inclusiva e totale. Infine, auguriamo buona fortuna e buon lavoro all'amministrazione comunale nello svolgimento del servizio di Ufficio del Turismo.

È stato un onore. Un saluto da tutti noi della Proloco: Claudio, Patrizia, Martina, Albis, Federica, Ginevra, Giulia, Tommaso e Cornelia”.

(Foto Social)