Istituto Pubblico di Anzino: gli eventi per i 190 anni di fondazione

Il presidente dell’Istituto Pubblico di Anzino, Mattia Frisa precisa: «L’Istituto Pubblico di Anzino torna a programmare la propria vita associativa, culturale e quest’anno verranno sottolineate due importanti date: Era il 1822 quando gli emigrati a Roma, non ancora riuniti sotto la denominazione di Istituto Pubblico, acquistavano in paese una casa che sarebbe divenuta poi il municipio del paese.

Nel 1832, dieci anni dopo, avrebbero poi dato vita all’ente che ancora oggi opera a favore del paese, della comunità e degli oriundi di Anzino sparsi nel mondo.

Il 17 marzo del 1822 i delegati romani acquistavano una casa sul sito di quella che fu poi la sede dell’ente dal 1906 fino agli anni ’90 (l’attuale sede è sita in Casa Spadina, stupenda dimora patrizia del paese, sempre costruita da emigranti a Roma).

Lo stabile, con una dinamica ancora da chiarire storicamente, avrebbe poi ospitato il municipio del comune di Anzino fino alla sua soppressione e la casa del cappellano, un sacerdote assunto dall’Istituto per tenere la scuola elementare ad Anzino ben prima dell’istituzione della scuola dell’obbligo (peraltro scuola mista, non comune all’epoca).

La residenza del cappellano avrebbe poi lasciato spazio alla latteria sociale del paese e a uno spazio solitamente occupato da giovani coppie di sposi in attesa di mettere su casa.

La data dell’acquisto dello stabile (17 marzo), come accennato, cade esattamente dieci anni prima dell’Istituzione dell’Ente benefico, e ne anticipa scopi e ideali; per questo nel 2022 l’Istituto ha deciso di dedicare una serie di iniziative alla celebrazione della sua storia e della storia del paese di Anzino, oltre che alla ripartenza della cultura e della vita ricreativa e sociale dopo l’emergenza pandemica.

Le iniziative non sono unicamente celebrative, ma riguardano anche l’inizio di importanti progetti in favore del rilancio del paese.

La prima iniziativa riguarda la celebrazione di questo anniversario: l’associazione organizza un viaggio a Roma dal 18 al 20 marzo p.v.; in questa occasione l’appuntamento principale sarà la celebrazione di una S. Messa in memoria di tutti gli anzinesi della colonia romana, dei fondatori dell’Istituto e dei benefattori del paese.

La celebrazione si terrà presso la Basilica dei SS. Ambrogio e Carlo al Corso, la chiesa più frequentata dagli emigranti, nelle cure dei Padri. Rosminiani.

L’occasione vedrà rinsaldare l’amicizia con questo luogo e con una importante istituzione locale quale la confraternita della basilica, della quale fecero parte moltissimi anzinesi nei secoli».

Info: 348 03 68 661 – 347 93 41 020) e su www.istitutopubblicoanzino.com.

Mattia Frisa prosegue: «Stiamo anche lavorando ad un progetto che contempli il recupero e la riqualificazione dello stabile nell’ottica di creare un luogo di cultura, aggregazione e socialità a servizio non solo del paese, ma di tutto il territorio.

Puntiamo alla realizzazione di un’iniziativa dal grande valore nell’ottica del rilancio del borgo della Valle Anzasca, che dimostra così una capacità di iniziativa sempre crescente nonostante le piccole dimensioni e il progressivo spopolamento».

Prossimamente sarà anche varata la seconda edizione della Stagione Musicale Anzinese, mentre per fine anno sarà programmato un convegno sulla storia del paese di Anzino, dell’emigrazione romana e dell’Istituto Pubblico».