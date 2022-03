Partono le attività quaresimali delle parrocchie domesi

Il tempo di Quaresima ha lo scopo di preparare la Pasqua, inizia il mercoledì delle ceneri il 2 marzo e termina il giovedì Santo il 14 aprile. Per il periodo di Quaresima la parrocchia domese organizza una serie di incontri di preghiera e riflessione sul tema “L'emoroissa e il sentiero di una vita che rinasce”.

Gli appuntamenti sono in programma in Collegiata alle 20.45 il 9, il 16, il 23,il 30 e il 6 aprile. Durante la Quaresima ogni venerdì alle 15.30 in sempre in Collegiata ci sarà la Via Crucis. Mentre alle 8.30 e alle 17.30 sarà recitato il Rosario delle sette parole di Gesù in Croce. La Quaresima è tempo di forte impegno di carità verso il prossimo.

La parrocchia ogni domenica dal 6 fino a domenica 10 aprile organizza raccolte di generi alimentari. Il 6 marzo pasta e riso, il 13 olio, il 20 tonno e carne in scatola, il 27 legumi, il 3 aprile zucchero, te e caffè, il 10 passata di pomodoro.

Al Sacro Monte Calvario ogni domenica di Quaresima si svolgerà la via Crucis il 6 marzo animata dalle parrocchie dell'Ossola, il 13 dalle parrocchie di Calice, il 20 animata dalle scuole Rosminiane di Verbania, il 27 dalla parrocchia Beato Rosmini di Milano, il 3 aprile dalle Forze dell'ordine ed il 10 aprile dai giovani.