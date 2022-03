Locarno introduce “Zona 30” nel quartiere Saleggi

La Città di Locarno, vista l’esigenza di preservare i quartieri residenziali dalle conseguenze negative del traffico veicolare e con l’obiettivo di accrescere la sicurezza e la mobilità degli utenti più deboli (pedoni e ciclisti), migliorare l’immagine del quartiere e la qualità di vita dei suoi abitanti, già da alcuni anni sta procedendo alla progressiva introduzione di una limitazione di velocità a 30 km/orari in vari comparti della città prevalentemente a carattere residenziale.

Il quartiere Saleggi non ha fatto eccezione e, al termine dell’iter di approvazione dell’apposita segnaletica, i lavori per configurare il comparto quale Zona 30 passano in questi giorni alla fase esecutiva.

L’entrata in vigore delle misure relative al nuovo ordinamento della viabilità interna è prevista indicativamente nel corso del prossimo mese di giugno.

Il perimetro del comparto è ben delimitato dal resto del tessuto urbano, grazie alla morfologia del territorio, alle peculiarità del tessuto edificato ed alla presenza delle strade a margine dei comparti (Via alla Morettina, Via G. A. Orelli, Via al Lido e i margini del fiume Maggia) che ne definiscono chiaramente i limiti esterni.