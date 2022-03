Nuovo open day vaccinale per donne in dolce attesa

Il 6 marzo 2022, dalle ore 9,00 alle ore 15,00, l’Azienda Sanitaria aderisce all’open day promosso dalla Regione Piemonte dedicato alla vaccinazione anticovid alle donne in gravidanza presso gli hub vaccinali di Verbania, al Teatro Il Maggiore, e a Domodossola, nella sede dell’Unione Montana delle Valli dell’Ossola.

Le donne che decideranno di aderire all’iniziativa avranno accesso diretto privilegiato e troveranno all’interno dei locali, oltre al personale addetto alle vaccinazioni, anche un Medico Ginecologo e un’Ostetrica.

L’Azienda Sanitaria invita le donne in attesa di un bimbo ad approfittare con fiducia della presenza degli specialisti che potranno essere utili per superare eventuali preoccupazioni o dubbi sulla vaccinazione anticovid in stato di gravidanza.