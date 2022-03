Polizia locale, Villa firma una seconda convenzione

Dopo quella con Trontano, un’altra convenzione è stata firmata dall’amministrazione di Villadossola per quanto riguarda la polizia municipale. Stavolta l’accordo è col Comune di Druogno. Prevede l’utilizzo per 6 ore la settimana di un agente della polizia del comune vigezzino, mentre il comandante della polizia di Villadossola presterà la sua attività a Druogno per 4 ore la settimana. Dunque sono due le convenzioni sottoscritte tra Villadossola ed altri comuni dell’Ossola.

Intanto la situazione della viabilità resta comunque deficitaria, senza che se ne veda alcun miglioramento.