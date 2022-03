Passaggi a livello addio? Rfi: ''Più sicurezza e miglior circolazione dei treni''

Al loro posto sarebbero realizzati sottopassi, passerelle pedonali e ponti. L’idea è quella di andare verso l’eliminazione dei passaggi a livello. Questa la volontà di Rfi, riportata dal Corriere della Sera. Rete Ferroviaria Italiana punta all’eliminazione, che avverrebbe anche a partire dal Nord Ovest.

Il Piemonte ha 570 passaggi a livello (in Italia sono 4190) e l’idea è quella di toglierli ‘’secondo un criterio di priorità e criticità’’. Perché, dicono da Rfi ''questo garantirebbe più sicurezza, più fluidità nella circolazione dei treni e diminuirebbe il tasso di inquinamento''.

In Piemonte, in alcune zone, ne sono stati soppresso di recente una quindicina, su altri 45 è in corso la progettazione per eliminarli. Ciò avviene con la concertazione con Regione e Comuni. Sulla linea Novara-Domodossola sono in fase di eliminazione quattro passaggi a livello a Borgomanero. Anche a Omegna si sta dialogando fattivamente con Rfi per eliminare cinque passaggi a livello che creano problemi