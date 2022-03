I Carabinieri di Domo scovano altri 7 stranieri che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Domodossola, unitamente a quelli del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Verbania, hanno deferito in stato di libertà 7 persone di origine africana, regolarmente presenti sul suolo italiano, residenti tra Domodossola e i comuni limitrofi, perché ritenuti responsabili di avere indebitamente percepito il reddito di cittadinanza.

I controlli effettuati ed i minuziosi accertamenti esperiti, hanno consentito ai militari dell’Arma di far emergere importanti elementi di reità a carico dei denunciati e di ricostruire i periodi in cui il beneficio è stato percepito senza alcun valido titolo, stimando le cifre sottratte dalle casse dello Stato.

I denunciati, sono stati ritenuti responsabili di aver omesso di comunicare all'I.N.P.S. del Verbano-Cusio-Ossola di non essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ottenimento dell’emolumento, nel caso specifico poiché “hanno falsamente dichiarato di risiedere sul territorio nazionale da almeno 10 anni”; 3 di questi non hanno inoltre espresso sulla domanda che un altro parente convivente già percepiva il reddito in questione, ricevendo nei mesi scorsi denaro che complessivamente ammonta ad oltre 20.000 euro.

I malfattori, pertanto, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’Art.483 del C.P. (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico).