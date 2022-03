I ragazzi dell'oratorio Domenico Savio di Villadossola in collaborazione con le comunità delle parrocchie di Villadossola organizzano per il 4 marzo alle 20.30 la fiaccolata per la Pace.

Il ritrovo sarà nel piazzale della chiesa di Cristo Risorto. Si tratterà di un corteo silenzioso che giungerà al teatro La Fabbrica dove sarà proposto un momento di riflessione.