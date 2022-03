Pizzi: “L'ipotesi ospedale nuovo a Domodossola resta in campo”

“L'ipotesi dell'ospedale nuovo a Domodossola annunciato dalla Regione Piemonte resta in campo, perché nonostante tutto abbiamo ancora fiducia”. Lo ha detto ieri il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi, rispondendo ad un interpellanza dei gruppi consiliari Partito Democratico e DomoDomani sul nuovo ospedale a Domodossola.

Il sindaco ha ribadito che l'amministrazione ha fatto tutto quanto di sua competenza per favorire la realizzazione dell'ospedale a Domodossola e ha fornito alcune precisazione rispetto ad alcuni atti. “Il problema non sono i 60 espropri, ne stiamo facendo molti di più per altre opere, ma non possiamo farli se non abbiamo delle basi, se non si firma l'accordo di programma. Avevamo previsto la variante semplificata abbiamo fatto un passaggio in commissione ma senza la firma dell'accordo non possiamo. Noi avremmo potuto fare tutto quanto ci compete in un anno”.

Il sindaco ha ribadito che era stato previsto anche lo spostamento del gasdotto. “Se aspettiamo che tutto il territorio del Vco sia unito – ha detto – non ci riusciremo mai. Chi ha responsabilità deve decidere”.

Gabriele Ricci di Domodomani ha chiesto al sindaco se fosse pronto a rinunciare a Domodossola per avere l'ospedale a Piedimulera. Pizzi ha risposto : “Sarebbe uno sfregio a Domodossola. Sono qui per difendere il territorio. La città ha messo risorse e sentimento per il suo ospedale. Non si toglie un ospedale per metterne uno a pochi minuti di distanza, considerando che a Domodossola c'è un'area idonea”.