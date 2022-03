Respinta la proposta di Pd e DomoDomani della "food forest” ai giardini pubblici

In consiglio comunale è stata respinta dalla maggioranza la mozione dei gruppi consiliari del Partito Democratico e DomoDomani sulla creazione di una "Food forest/Foresta del cibo" ai giardini pubblici di via Scapaccino. Il Pd proponeva di far diventare l'area un parco dove gli alberi e le piante oltre ad essere decorativi e fornire ossigeno fornissero anche cibo agli abitanti della città con la coltivazione quindi di alberi da frutto meli, peri, susine , frutti di bosco.

''Le Food forest – ha detto Gabriele Ricci – sono ormai diffuse in Europa e in Italia. I giardini di via Scapaccino avrebbero la dimensione giusta in più essendo vicino alle scuole potrebbero essere coinvolti nel progetto anche gli istituti scolastici “.

La mozione è stata votata a favore anche dalla Lega Nord, mentre la maggioranza ha votato contro. “Le Food Forest sono adatte nelle grandi metropoli, ma Domodossola è già inserita nel verde e nella natura. Il parco di via Scapaccino – ha risposto Simone Racco della lista Lucio Pizzi sindaco - è troppo piccolo per ospitare una foresta del cibo. Ci sarebbero poi i problemi per la regolamentazione della raccolta della frutta”.

Sempre durante il consiglio è stata respinta la mozione presentata dai gruppi consiliari "Partito Democratico" e "DomoDomani" in merito al bar di Piazza "Ex Carceri".

Secondo il Pd e DomoDomani, che più volte aveva espresso la contrarietà alla realizzazione di un bar nella piazza, l'affitto chiesto dal comune è troppo alto considerando anche l'ubicazione. Il consigliere Gabriele Ricci, presentando la mozione, si è soffermato sul fatto che il settore degli esercenti pubblici e in particolare della ristorazione e della somministrazione di bevande sta vivendo un momento di difficoltà. Le perplessità di Ricci sono state condivise anche dalla Lega. Maria Elena Gandolfi haespresso rammarico per la soppressione della fontana che si trovava nella piazza. Secondo la Lega la costruzione a avrebbe potuto essere una vetrina per i prodotti agricoli ossolani e per l'artigianato locale.

“La scelta di dove collocare il bagno non è stata semplice, abbiamo pensato a diverse soluzioni e preso contatti anche con il parroco - ha detto il sindaco Lucio Pizzi - per inserire il bagno sotto il giardino della casa parrocchiale. La scelta che abbiamo fatto è andata nella direzione di coprire la struttura del bagno di piazza ex carceri con una costruzione più ampia nell'intento anche di decongestionare la piazza mercato e di allargare il centro. Per quanto riguarda il costo dell'affitto gli uffici hanno fatto delle indagini di mercato”.