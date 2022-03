Giornata contro il papilloma virus, Asl Vco: "Vaccinazione per prevenire i tumori correlati"

La Regione Piemonte, in vista dell’obiettivo di eliminazione del tumore al collo dell’utero e di tutti i cancri da HPV entro il 2030 sancito dall’OMS e dall’Unione Europea, è da tempo impegnata sulla Prevenzione dei Cancri HPV-correlati, mettendo a disposizione gratuitamente la vaccinazione a:

donne di 25 anni di età in occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale;

uomini con comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso;

soggetti con infezione da HIV;

tutte le donne, indipendentemente dalla loro età, in cui vengono riscontrate lesioni cervicali di grado CIN2 o superiore.

Presso l’ASL VCO gli ultimi dati disponibili mostrano per l’ultima coorte di riferimento (anno 2007) le seguenti coperture: 81,64% a ciclo completo sulle femmine (secondo miglior dato del Piemonte e al di sopra della media regionale pari a 68,68%); 70,30% a ciclo completo sui maschi (terzo miglior dato del Piemonte e al di sopra della media regionale pari a 56,25%).

Anche con riferimento alle coperture del 2020, l’ASL VCO si conferma la seconda migliore ASL del Piemonte, come evidenziato dai dati mostrati in occasione dell’evento dello scorso 17 dicembre “Progetto HPV: Il Piemonte per la prevenzione del tumore del collo dell’utero”

L’Azienda Sanitaria invita la popolazione ad aderire alle iniziative di prevenzione utili per la diagnosi precoce dei tumori.