La Lega domese chiede la diretta streaming per i consigli comunali

Durante il periodo di emergenza a causa della pandemia, nell'impossibilità a svolgere le riunioni consiliari in presenza, il comune aveva trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube istituzionale i consigli comunali. La Lega nel corso dell'ultimo consiglio, attraverso un ordine del giorno, ha chiesto che questa pratica continui. Questo anche in considerazione che la sala consiliare del municipio è piccola e consente una partecipazione limitata di pubblico.

“Molti cittadini -ha rilevato la consigliera della Lega Maria Elena Gandollfi- non possono partecipare, pur avendone desiderio e diritto. Le dirette del lavoro dell’amministrazione comunale e dell’opposizione rappresentano una prova di trasparenza e del desiderio i coinvolgere il più possibile i cittadini nella partecipazione alle attività politiche”

Il consigliere di maggioranza Simone Racco ha rilevato che le dirette rappresentano un costo non indifferente e ha citato l'esempio di Verbania, che ha esternalizzato il servizio con un costo 450 euro a seduta. Il consigliere ha inoltre rilevato che durante la pandemia c'erano una ventina di utenti a seguire il consiglio. I pochi utenti quindi secondo l'amministrazione non giustificherebbero la spesa.

Tandurella di Fratelli d'Italia ha proposto un coinvolgimento delle scuole mentre la consigliera della Lega si è offerta , vista la sua professione, a offrire il servizio gratuitamente. La minoranza ha quindi proposto di sospendere la seduta per valutare la stesura di un documento congiunto. Ma il sindaco ha replicato che non avrebbe votato nulla senza prima avere sentito il parere del responsabile dei servizi informatici e ha proposto un confronto tra i capigruppo e il responsabile del servizi informatici. A quel punto Maria Elena Galdolfi ha ritirato la mozione per ripresentarla con le necessarie modifiche in un consiglio successivo.