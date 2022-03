La sfortuna colpisce la Cestistica: squadra ai minimi termini nella seconda giornata della poule promozione

La fortuna continua a voltare le spalle alla Cestistica. Domenica a Settimo Torinese, nella seconda giornata della poule promozione, i granata saranno ridotti ai minimi termini e non avranno in panchina coach Massimo Marchi, che è risultato positivo al covid. Out sicuramente Simone Cerutti, che si è strappato e ne avrà per un mese, il lungo Maglio, anche lui fuori per un problema al polpaccio e Carusi, i cui tempi di recupero sono ancora incerti. In dubbio Baldini, che è influenzato da diversi giorni ed anche Donaddio, alle prese con i postumi della distorsione alla caviglia di una settimana fa.

"Per ovviare a questo quadro sportivamente drammatico -spiega il direttore sportivo della Cestistica Tomaso Ripamonti- abbiamo tesserato da Novara, C Silver, Matteo Ranzani, che già era con noi lo scorso anno. Purtroppo la situazione è incredibile: ci sarebbe piaciuto giocarsi le nostre chances con la squadra al completo, ma non è cosi e non possiamo farci nulla. A Settimo ci proveremo comunque, questo è sicuro” conclude Ripamonti.