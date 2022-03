Giornata dei diritti della donna all'Alberghiero Rosmini

Tredici storie di italiane “che hanno fatto cose eccezionali” saranno raccontate per l’8 marzo 2022 all’Istituto Alberghiero “Mellerio Rosmini” di Domodossola.

I ragazzi della classe terza, insieme alla docente di lettere Francesca Zani, hanno raccolto biografie, molto diverse tra loro, che descrivono tutte grandi successi in vari ambiti. Le storie sono state poi riscritte in prima persona durante le ore di lezione.

I tredici alunni coinvolti interpreteranno: la pugile Irma Testa, la direttrice d’orchestra Silvia Massarelli, Lucia Vedani, fondatrice delle strutture CasAmica, Teresa Maria Principato della Direzione nazionale antimafia, Chiara Vigo, ultima filatrice di Bisso, la campionessa paralimpica Bebe Vio, Elena Rocco, creatrice di Radio Magica, la talent scout Paola Zukar, Giuliana Busto che lotta contro i danni dell’amianto, la biologa Ornella Parolini, l’impresaria edile green Daniela Ducato, la scienziata Chiara Montanari e la chef stellata Caterina Ceraudo. Il lavoro di ricerca si è ispirato alla raccolta “Donne come noi” che racchiude in tutto cento storie scritte da 34 giornalisti per il settimanale “Donna moderna”.

Il 7 marzo gli studenti di terza entreranno nelle altre classi, interpreteranno le loro donne, mostreranno alcune immagini e allestiranno poi un tavolo con materiale cartaceo a disposizione di tutta la comunità scolastica.

L’istituto alberghiero, da sempre impegnato nella sensibilizzazione riguardante la questione femminile, quest’anno ha scelto di proporre storie che possano essere d’ispirazione per tutti, in un momento storico difficile, nel quale ai giovani servono grandi esempi da emulare.