Fondazione Cariplo, un bando per la società che cambia

È online il bando Inequalities Research - Generare conoscenza per ridurre le disuguaglianze. Il bando si propone di accompagnare con la ricerca la società che cambia, per favorire lo sviluppo di comunità più accessibili e inclusive. È la prima volta che un bando Cariplo viene dedicato completamente al tema delle disuguaglianze, seppure l’impegno della Fondazione su questi temi sia ormai parte integrante della sua missione.

Come ampiamente riconosciuto, il costante proliferare delle disuguaglianze rappresenta uno fra i principali ostacoli per il benessere delle persone, la coesione sociale e il progresso della collettività. Questa situazione, già di per sé articolata, si è ulteriormente aggravata recentemente a causa della pandemia che con i suoi effetti rischia di peggiorare il profilo delle disparità che caratterizzano il nostro Paese. Con questo strumento la Fondazione vuole contribuire a mitigare la diffusione delle disuguaglianze. A tal proposito metterà a disposizione 2,5 milioni di euro per finanziare progetti di ricerca puntuali. Ai ricercatori verrà richiesto di mappare le diverse dimensioni di disuguaglianza e i problemi ad esse associati così da poter stimolare lo sviluppo di agende condivise e possibili soluzioni.

Fra le caratteristiche principali del bando:

Per meglio riflettere la multidimensionalità che caratterizza il tema, il bando richiede agli applicant di sviluppare progettualità che integrano lo studio di almeno due dimensioni di disuguaglianza;

Al fine di non reiterare le disuguaglianze proprie della scienza, il bando propone un approccio riflessivo e va a supportare le carriere dei giovani e giovani ricercatrici anche in un’ottica di parità di genere;

Il bando stimola i ricercatori a dialogare con a società civile includendo i policymaker nelle attività di comunicazione della scienza e prevedendo la pubblicazione di almeno un articolo di divulgazione dei risultati dedicato ai cittadini.

Il bando è rivolto a enti pubblici o privati non profit che svolgono attività di ricerca scientifica. Potranno partecipare al bando anche organizzazioni del terzo settore con il ruolo di partner o capofila.

(https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/Bandi.html).