A Locarno la stagione “OSA!” torna finalmente ad aprire le sue porte

La stagione “OSA!” torna finalmente ad aprire le sue porte martedì 8 marzo (ore 18.30) come da tradizione nella Giornata internazionale della donna con l’incontro “Metamorfosi”, fil rouge della 21° edizione de "La donna crea", presso il Palacinema di Locarno. La giornalista RSI Patricia Barbetti ne discute con la nota fotografa ticinese Katja Snozzi ( www.katjasnozzi.ch ). Nata a Locarno, cresciuta in Kenia, Svizzera interna e Ticino, diplomata in fotografia a Zurigo, Snozzi è da poco tornata a vivere a Locarno. In 50 anni di carriera ha esplorato con sguardo intenso molti paesi tra guerre, carestie, catastrofi, “disastri” li chiama lei, come fotografa free-lance e al seguito di progetti umanitari. Al centro del suo interesse l’essere umano, a cui, negli ultimi progetti, l’obiettivo della camera e del cuore si avvicina ancor più con le mostre-libri: Gente delle Terre di Pedemonte, La Bambinaia di Rita Hayworth e i toccanti ritratti di Anime centenni (100 ultracentenari svizzeri). In collaborazione con Palacinema, Locarno

Il pubblico si sposta poi venerdì 11 marzo (ore 18.30) allo Spazio ELLE di Locarno, per “Die Panne” di F. Dürrenmatt. Gli spettatori sono seduti a tavola con il giudice che gioca al “processo” con i suoi ospiti, quando bussa il signor Traps, viaggiatore con l’automobile in panne, subito diventa l’accusato. Intorno a un tavolo, a lume di candela, le attrici Valentina Bischi e Francesca Sardella, mettono in scena il dramma di un’inquisizione capziosa, subdola e ingannevole, tenendo il pubblico con il fiato sospeso fino alla fine, interpretazione e voce danno corpo scenografico alle parole, mentre il pubblico rapito resta sospeso tra il ruolo di testimone di un delitto e quello di spettatore di un sadico gioco.

Dopo l’accademia Bischi si è formata al “Centro di ricerca teatrale di Pontedera”, lavorando, tra gli altri, con Danio Manfredini, Francesca della Monica e Roberto Latini. Dal 2009 porta avanti un percorso sulla narrazione in teatro come regista, autrice ed attrice.

Sardella si è formata con Fabrizio Saccomanno, ha poi seguito diversi percorsi incontrando Cesar Brie, Roberta Carreri, Giorgio Rossi e Pietro Floridia, approfondendo il teatro fisico

Segue cena vegetariana a cura di Agnese Z’graggen, prenotazione obbligatoria

Il progetto con Valentina Bischi, in collaborazione con Spazio ELLE/La mossa del cavallo, si completa domenica 13 marzo (ore 10-13/14.30-17.30 per tutti da 14 anni) con il Laboratorio di narrazione “La Parola atomica”. Ci nutriamo di storie fin dalla nascita, ci raccontiamo per trasformare gli imperativi spesso contraddittori che vengono dal mondo e dalla nostra mente. Riscoprire l’arte di raccontare, accantonando forme di comunicazione preconfezionate e dimenticando per un attimo noi stessi.

Iscrizione spazioelle@perpetuomobileteatro.eu / 0762045115