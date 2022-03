Per la Cestistica una sconfitta 'onorevole' a Settimo

Una Cestistica commovente tiene testa per 30' a Settimo Torinese, ma nell'ultimo quarto, senza più energia, la squadra granata deve alzare bandiera bianca. Ieri sera è finita 75-60 per Settimo, ma all'ultimo riposo il punteggio era di 50-49. Per tre quarti i ragazzi del presidente Guerra sono stati encomiabili, superando una serie infinita di difficoltà. Perchè in panchina non c'era Massimo Marchi, fermato dal Covid, e sul parquet mancavano Maglio, Donaddio, Carusi, Baldini e Cerutti. Di fatto, fuori cinque giocatori fondamentali nello scacchiere ossolano. Eppure, nonostante tutto, la Cestistica ci ha provato, sfiorando quella che sarebbe stata una vera e propria impresa.

"Di più non potevamo fare, anzi siamo andati oltre le nostre attuali forze" sottolinea il responsabile comunicazione Davide De Tomasi. La speranza è che l'infermeria prima o poi si svuoti, per provare ad essere competitivi e a giocarsi le proprie chances

Tabellino Cestistica: De Tomasi 17, Frank 13, Cuzzolin 2, Brocca, Lenzi, Ranzani 9, Maestrone 19.