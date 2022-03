Tra Piedimulera e Juventus Domo un pari che non dispiace anche agli allenatori

Pari in tutti i sensi tra Piedimulera e Juventus Domo. L’ 1 a 1 ci sta perché le squadre si sono equivalse, con momenti a favore di padroni di casa ed altri della Juventus Domo. Partita equilibrata, ma segnata anche da episodi. Balzano di Biella ci ha messo del suo: ha concesso un rigore molto generoso alla Juventus Domo ma ha sorvolato su due episodi più consistenti: uno in area del Piedimulera e uno in quella della Juventus Domo, entrambi nella ripresa.

‘’Non sono molto soddisfatto della prestazione perché pur giocando discretamente alcuni momenti, in altri ci siano persi’’ afferma Roberto Bonan, allenatore dei gialloblu. ‘’A volte abbiamo rischiato qualcosa di troppo – ammette – però credo che il pari sia giusto, anche se qualche piccola recriminazione l’abbiamo: ha dato loro un rigore generoso e non ce ne ha concesso uno, sull’uscita del loro portiere che ha centrato il nostro attaccante. In campo abbiamo qualche difetto che dovremo correggere per portare a casa qualche risultato in più. Anche se ad oggi non possiamo dire di non essere contenti perché avevamo costruito la squadra per restare fuori dai guai e al momento la classifica è positiva’’.

Il pari sta bene anche in casa granata. Graziano Pratini arriva da una vittoria con l’Omegna e da questo pari nel derby.

‘’Ho visto una partita bruttina sotto l’aspetto tecnico, poi c’era il vento c’era, il campo non era nelle migliori condizioni ed infine va tenuto conto che era un derby – dice l’allenatore dei granata - . Tutte e due le squadre hanno giocato a viso aperto, magari negli episodi qualcosa poteva cambiare a nostro favore, come sul rigore avuto subito e che ci siamo fatti parare. Però sostanzialmente il pari ci sta, anche se nel secondo tempo mi è parso che la partita stesse girando dalla nostra parte e che potessimo fare qualcosa in più’’.

Un voto in più in pagella nel Piedimulera per Ceschi e Mainini, tra i granata Ciana, Bleve e Cabrini.

Insufficiente l'arbitraggio soprattutto nel caso degli episodi più eclatanti come i due rigori non visti.il primo sul granata Coscia, il secondo sull'uscita alta di Bleve che ha travolto Gallini.