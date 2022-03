Nel Vco tra il 2020-2021 è cresciuta l'occupazione femminile

‘’Tra il 2020 e il 2021 le donne assunte sono aumentate del 14,5%: 1.054 unità in più per un totale di 8.338 nel 2021, che rappresentano il 51,8% del complessivo maschio e femmine. Diminuisce la percentuale di donne con contratto part-time che passa da 47,3% sul totale delle donne interessate da contratto nel 2020 al 45,0% nel 2021’’. E’ questa la ‘fotografia’ fornito da APL, Agenzia Piemonte Lavoro, dati riferiti all’offerta di lavoro e alla domanda di lavoro relativo al bacino del Centro per l’Impiego di Omegna che opera sul territorio anche attraverso gli uffici di Domodossola e Verbania. Dati che sono sttai forniti in occasione dell'8 marzo, Festa della donna.

‘’L’ analisi si muove da due indicato ri-mutuati dall’elaborazione delle banche dati contenute nel Sistema Informativo Lavoro Piemonte: i movimenti contrattuali da lavoro subordinato in termini di persone che hanno sottoscritto almeno un contratto di lavoro e persone che hanno registrato una cessazione di contratto ed i flussi di persone che negli anni presi in considerazione si sono trovati nella condizione di disoccupazione ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 150/2015’’ spiegano da Agenzia Piemonte Lavoro.

‘’Purtroppo – aggiungono - questo aumento non va a compensare le donne interessate da cessazione che nello stesso arco temporale incrementano del 17,4%: 1.244 unità in più per un totale di 8.377cessazioni contrattuali di donne, il 51,5% del complessivo maschio e femmine. I saldi persone assunte e persone con cessazione contrattuale evidenziano un maggior impatto per gli uomini che infatti chiudono il 2021 con un saldo negativo di 119 unità mentre le donne con “soltanto” 39 unità in meno. Contemporaneamente aumentano anche le donne con Patto di Servizio, che quindi si sono attivate nell’arco del periodo considerato, per la ricerca di lavoro. Infatti, aumentano del 4,4% e costituiscono poco più della metà dell’universo di coloro che hanno un Patto di Servizio: 51,6% nel 2020 (4.303) e 51,9% nel 2021 (4.493)’’.