Career Day all’Alberghiero Rosmini di Domodossola

L’Istituto Alberghiero “Mellerio Rosmini” di Domodossola organizza per lunedì 14 marzo 2022 il primo evento interamente dedicato allo scambio di visioni, esperienze e offerte di lavoro nel settore hospitality in Ossola. Il “Career Day”, rivolto agli allievi di oggi e di ieri, è un’iniziativa messa in campo in attuazione del “Patto per la carriera” siglato tra la scuola e l’Associazione Ex Allievi.

Italia, Emirati Arabi, Regno Unito, Norvegia, Bali, Australia e Stati Uniti: questi saranno i luoghi da cui giungeranno o si collegheranno in videoconferenza i 15 esperti (tra cui alcuni ex allievi) che presenteranno le loro carriere - in aule allestite in stile fiera - e proporranno idee per affrontare il futuro dopo il diploma, spunti di crescita personale e professionale, nonché offerte per posizioni lavorative o di stage.

I partecipanti potranno scegliere gli interventi da seguire, in virtù delle proprie inclinazioni e interessi, definendo un programma di visita individuale.

Per citare alcuni ospiti: Paolo Lorenzoni, general manager The Gritti Palace Hotel, Venezia; Alessandro Molini, executive chef Soori Hotel, Bali; Francesco Di Noi, performance consultant e trainer Dale Carnegie Italia; Marco De Marco, direttore meeting ed eventi, R- Collection Hotels, Lago di Como; Raffaella Aimasso, HR Relais & Chateaux Italia; Sandro Merello, hotel director su navi Royal Caribbean; Duccio Alberti, fellow presso SDA Bocconi School of Management, che presenterà il libro "Strategia di carriera - Guida alla gestione della crescita professionale”; Danilo Bortolin, chef Grand Hotel Majestic, Verbania e presidente dell’Associazione Ex Allievi dell’Alberghiero Rosmini; Gabriele Bianchi, maitre Ristorante Essenziale, Firenze.

Il Career Day inizierà alle 8.30 con una conferenza sulle occasioni e sulle ambizioni, si svilupperà con i vari incontri fino alle 12.30, per terminare con la presentazione del primo Career Report realizzato da un team di docenti, ex allievi e allievi attuali, in cui saranno pubblicati i risultati del sondaggio di carriera effettuato nel mese di febbraio sui diplomati 2021. Due volte all’anno infatti, d’ora in poi (grazie al nuovo “Patto per la carriera” tra scuola e Associazione Ex Allievi), i giovani ex allievi saranno raggiunti (per i primi cinque anni dopo il diploma, i più delicati e determinanti) per delle interviste allo scopo di tenere traccia della loro evoluzione di carriera, misurare gli effetti della formazione erogata dall’istituto e fornire un eventuale supporto strategico, offerte di lavoro o servizi di mentoring ad hoc.

L’iniziativa del Career Day ha lo scopo di sviluppare la connessione tra studenti di oggi e di ieri, tra professionisti interni ed esterni, tra territorio e resto del mondo, per offrire ai giovani sempre nuove occasioni di conoscenza, stimolo, ispirazione e contatti utili per il presente e il futuro.

Il programma completo dell’evento è consultabile in allegato e su www.alberghierorosmini.it careerday